Из горящего барака спасли почти 60 человек (ФОТО)

Рано утром 15 июня на улице Луначарского в Невьянске загорелась крыша частично расселенного двухэтажного барака. Жителей эвакуировали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 04:20. Площадь возгорания составила 950 кв. м. Из горящего дома эвакуировано 57 человек, пострадавших нет.

В 06:01 пожар был локализован, в 08:00 потушен. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. В тушении пожара был задействован 31 человек личного состава, 9 единиц спецтехники.

Причины ЧП устанавливают пожарные дознаватели.

Невьянск, Елена Владимирова

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