Губернатор Куйвашев вернулся в запрещенный «Инстаграм»*

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал публикацию на своей странице в инстаграме*. «Я вернулся сюда, чтобы сказать, что у меня появился официальный телеграм-канал», – объяснил свой новый пост глава региона.

Добавим, активно вести соцсеть Куйвашев начал в пандемию, сейчас у него 249 тысяч подписчиков. На странице «ВКонтакте» – только 31 тысяча. В телеграме – менее 600 к моменту публикации этой новости.

Екатеринбург, Марина Иванова

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