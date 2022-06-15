«Безумные дни» начались с «Музыкального момента» на крыше небоскреба (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на крыше ЖК «Форум Сити» в центре Екатеринбурга прозвучал «Музыкальный момент» Франца Шуберта в исполнении Уральского филармонического оркестра.

Шуберт на крыше высотки

Как передает корреспондент РИА «Новый День», музыканты поднялись на площадку, находящуюся на высоте 55 метров, чтобы анонсировать музыкальный фестиваль «Безумные дни», который состоится в начале июля. Темой «Безумных дней» в этом году станут первые композиторы-романтики – Франц Шуберт, Роберт Шуман, Ференц Лист и Феликс Мендельсон, поэтому выбор репертуара неслучаен. «Музыкальный момент» – одно из известнейших произведений Шуберта.

В составе оркестра выступили 100 музыкантов – скрипачи, альтисты, виолончелисты, контрабасисты, флейтисты, трубачи, кларнетисты.

«Безумные дни – это марафон из 100 концертов – музыкальных моментов, которые стартуют уже 1 июля. Мы приглашаем почувствовать магию одного из них на высоте», – отмечают организаторы.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Елена Владимирова

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