Пенсионерка с ножом взяла в заложники беременную женщину из-за потерявшихся штанов

Беременная риелтор из Екатеринбурга попала в жуткую историю. В марте женщина пришла с потенциальным покупателем в квартиру на улице Родонитовой, которая принадлежит пенсионерке 1960 года рождения. Спустя два дня владелица квартиры не нашла джинсы своего сына и подумала, что их похитили во время осмотра комнат. Тогда пенсионерка позвонила риелтору и попросила ее приехать, а когда ее просьба была выполнена, бабуля закрыла дверь изнутри, забрала у девушки телефон и с ножом в руках стала требовать вернуть штаны. При этом было очевидно, что риелтор беременна. Затем пенсионерка с телефона женщины позвонила молодому человеку, который приезжал вместе с ней на просмотр квартиры. Мужчина предложил привезти деньги, потому как джинсы вернуть он не мог – их никто и не крал. Пенсионерка позвонила и сыну – он уговаривал отпустить беременную, но безуспешно. Мужчина и супруг потерпевшей приехали в квартиру и вызволили риелторы из плена.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, пенсионерку судили по двумя статьям: пп. «г», «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении женщины, заведомого для виновной находящейся в состоянии беременности» и ч. 2 ст. 330 УК РФ «Самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия». Чкаловский районный суд решил, что ей нужно пролечиться в психиатрической клинике. Постановление суда не вступило в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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