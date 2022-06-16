В рейтинге вузов по уровню зарплат для айтишников УрФУ опустился на 15-е место

Выпускники-айтишники УрФУ в среднем зарабатывают 125 тысяч рублей в месяц. За год эта цифра выросла на 15 тысяч рублей. По уровню зарплат вуз находится на 15-м месте, год назад позиция была на один пункт выше. Рейтинг представил сайт SuperJob.

На первом месте – Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средний заработок выпускников МФТИ за год вырос на 20 тысяч рублей (+9%) и составляет 250 тысяч рублей в месяц. Выпускники МГУ в среднем зарабатывают 210 тысяч, вуз лидер по годовому приросту зарплат выпускников (+30 тысяч рублей или 17%).

На третьем месте – Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Их выпускники 2016-2021 годов выпуска зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей в месяц.

В числе лидеров по самым высоким средним зарплатам из нестоличные вузов – Новосибирский государственный технический университет (170 тысяч), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (155 тысяч) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (150 тысяч). Также выше УрФУ имя региональных вузов – Новосибирский государственный технический университет и три университета в Томске: политехнический, университет систем управления и радиоэлектроники и Томский государственный университет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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