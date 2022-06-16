В Алапаевске инспекторы ДПС устроили погоню за «бешеной» «Окой» (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД в Алапаевске задержали пьяного водителя «Оки», который пытался скрыться от патруля. Мужчина за рулем, заметив полицейских, резко развернул автомобиль в противоположную сторону и помчался, игнорируя требования остановиться. Погоня заняла всего несколько минут, так как виляющая «Ока» вскоре задымилась.

Погоня за «Окой»

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел в минувшие выходные. Водитель «Оки» – 22-летний местный житель накануне отмечал свой день рождения и распивал алкоголь. Во время общения с инспекторами он сообщил, что пытался скрыться, так как испугался ответственности за нарушение ПДД. А еще посетовал, что дома его ждут жена и маленький ребенок. Освидетельствование подтвердило, что водитель «Оки» был в состоянии опьянения. У него также не оказалось водительских прав. В отношении молодого мужчины составили сразу несколько административных протоколов: за управление в нетрезвом состоянии и без прав, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. По решению суда, водителю назначен административный арест на 10 суток.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

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