На Химмаше построят новую дорогу

В микрорайоне Химмаш началась подготовка к строительству новой дороги. Улица Рощинская будет продлена на участке между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской, что позволит комфортно выезжать к Молодогвардейцев, а оттуда – на Щербакова, которая ведет в центр города.

Как сообщил директор МКУ «Городское благоустройство» Павел Азанов, протяжённость нового объекта составит более 1,5 километра, ширина проезжей части – 7,5 метра: две полосы по 3,75 метра. Проект также предусматривает обустройство пешеходного тротуара, велодорожку с двусторонним движением и газон. Дорогу осветят: вдоль проезжей части установят 60 фонарей. Сейчас подрядчик, ООО «Промстройдекор», готовит участок, ставит аншлаги и ограждение. Затем начнется строительство, запустить дорогу в эксплуатацию обещают в октябре 2024 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»