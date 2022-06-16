В Верхней Пышме пройдут гонки раритетных автомобилей (ФОТО)

В Верхней Пышме 18 июня уже в третий раз пройдет Кубок Урала по ретро-ралли. В соревнованиях примут участие винтажные иномарки Cadillac, Mercedes, Porsche, BMW, Volkswagen и не менее легендарные «Москвичи», «копейки» и «Волги». Всего на гонку заявилось около 60 экипажей из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и других городов Уральского региона.

Ралли стартует в 10:00 от музея автомобильной техники УГМК. Протяженность маршрута составит около 80 километров. Экипажи будут соревноваться не на скорость, а на точность и регулярность движения. Участников Кубка Урала ждут чек-пойнты возле крупных культурных и торгово-развлекательных центров Екатеринбурга. Там водители будут выполнять различные упражнения: фигурное вождение, слалом, спринт и другие. Информацию о том, где именно припаркуются ретрокары, организаторы держат в тайне. Маршрут будет зашифрован в дорожной книге, которую участники получат не раньше чем за час до старта. После прохождения маршрута экипажи вернутся к музею автомобильной техники, где пересекут финишную черту.

Рассмотреть все ретрокары Кубка Урала и познакомиться с членами экипажей все желающие смогут на старте и финише гонки. Организаторы приготовили для зрителей шоу-программу и множество розыгрышей, в том числе призовую поездку на правительственном лимузине ЗИС-101А. Пока экипажи будут соревноваться, гости гонки могут посетить закрытую экскурсию в новое здание музея автомобильной техники. Там будет представлена коллекция микрокаров – европейских автомобилей самого маленького типа, пик производства которых пришелся на 1950-1970-е годы. Тогда людям были необходимы дешевые, простые и экономичные транспортные средства. Так, BMW перешло на выпуск знаменитой Isetta – маленькой трехколесной машинки, дверь у которой располагалась спереди. Ограничения по размеру диктовали нестандартные технические решения – посадка в Messerschmitt KR 200 напоминает посадку в самолет: надо открыть «фонарь» кабины и залезть в нее сверху, а руль этого авто больше напоминает штурвал самолета. Всего в коллекции музейного комплекса представлены более 20 микрокаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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