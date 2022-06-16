Под Заречным во время дождя на трассе перевернулся автобус

В Свердловской области рядом с деревней Курманка перевернулся рейсовый пассажирский автобус. Авария произошла во время ливня. По данным Госавтоинспекции, водитель неправильно выбрал скорость на мокрой дороге и потерял управление. В салоне автобуса находились восемь человек, после ДТП два человека обратились за помощью в больницу.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. Полицейские установили, что автобус ехал из Сухого Лога в Екатеринбург. После аварии всех пассажиров направили к месту назначения попутным транспортом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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