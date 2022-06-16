Финальный участок ЕКАДа уже готов на две трети (ФОТО)

Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), которое идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», существенно ускорилось. Подрядчики выполняют поручение губернатора Евгения Куйвашева – осенью запустить сквозное движение и замкнуть обход Екатеринбурга в кольцо. Финальный участок трассы уже готов на две трети, сообщили в департаменте информполитики.

ЕКАД – ключевой инфраструктурный проект для всей Свердловской области. Поэтому вице-премьер Марат Хуснуллин пригласил президента Владимира Путина поучаствовать в открытии дороги – настоящем историческом событии для Среднего Урала.

«Сейчас идет установка опор освещения, монтаж бетонных парапетов разделительной полосы, которая обеспечит безопасность дорожного движения, устройство слоев дорожной одежды. Всего новый участок дороги будет состоять из шести полос, по три полосы в каждом направлении. На завершающей стадии устройство путепроводов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы должны открыть рабочее движение осенью этого года. И уже под движение завершать отделку», – рассказал заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.

Третий пусковой комплекс кольцевой автодороги соединяет Полевской тракт с Челябинским (М-5). На пересечении с федеральной трассой завершается строительство многоуровневой транспортной развязки, которая представляет собой полный клеверный лист, состоит из восьми съездов и эстакадой части. Строительство завершающего участка кольцевой автодороги началось в 2019 году. Его длина составляет 11,4 километра. Общая стоимость работ по контракту составляет 8,6 миллиарда рублей. Генеральный подрядчик строительства – АО «Трест «Уралтрансспецстрой», работы по возведению развязки выполняет ООО «Жасмин».

«Основное земполотно выполнено на 99%, дорожная одежда – на 70%, водопропускные трубы – на 95%, эстакады и путепроводы – на 70%. На половине дороги осталось уложить два слоя асфальтобетона, а на второй половине только верхний слой покрытия. В целом дорога строится из наших уральских материалов. Щебень мы производим сами, битум в Башкирии, барьерное ограждение производит Тюмень, шумозащитные экраны производят в Екатеринбурге, парапетное ограждение тоже в Свердловской области. В целом все производство находится на территории УрФО», – рассказал первый заместитель генерального директора АО «Трест УралТрансСпецСтрой» Михаил Малиновских.

Напомним, благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева объект вошел в национальный проект «Безопасные качественные дороги» и получил дополнительное финансирование из федерального бюджета. Был заключен ряд соглашений, в том числе с генеральной подрядной организацией, и первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был перенесен с 2024 года на начало 2023 года.

Кольцевая автодорога вокруг Екатеринбурга позволит объединить в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт), разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы. В конечном итоге это положительно отразится на экологической обстановке мегаполиса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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