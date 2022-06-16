На трассе под Каменском в ДТП погибли три человека (ФОТО)

Жуткое ДТП в Свердловской области – на 108-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган погибли двое взрослых и ребенок. Столкнулись автомобили «Киа» и «Форд». После удара одну легковушку выбросило в кювет, у второй сильно смята передняя часть.

Погибли все, кто был в машинах: женщина 1979 г.р. и ее сын 2010 г.р., которые ехали в «Киа» и мужчина 1979 г.р. из «Форда».

Что могло стать причиной аварии, пока не сообщается. «Сотрудники ГИБДД находятся на месте ДТП, выясняют обстоятельства происшествия»,– отметили в пресс-службе облГИБДД.

Каменск-Уральский, Марина Иванова

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