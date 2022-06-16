Лучшим врачам Урала вручили премию «Медицинский Олимп»

Сегодня в Екатеринбурге прошла церемония награждения премии профессионального признания за достижения в сфере здравоохранения «Медицинский Олимп». Лучшие врачи Свердловской области получили престижные награды на сцене ККТ «Космос», который традиционно принимает одно из главных событий в уральской медицине. В этом году премия проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, учредители которого выделили на поддержку системы здравоохранения региона более 2,5 млрд руб.

Торжественную церемонию открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Коронавирус стал настоящим вызовом для всех нас. В том, что мы справились с этой напастью, огромная заслуга нашей медицины, каждого из вас. Вы настоящие герои. Все это время вы работали в условиях колоссальной нагрузки. Ковид отступил. И пусть окончательная победа над ним еще не одержана, но она будет за нами».

В своей речи губернатор коснулся доступности высокотехнологичной медицины, первичной медицинской помощи, ранней диагностики заболеваний и качественной реабилитации пациентов. Он отметил, что комфортные условия для работы врачей и достойный уровень жизни были и остаются приоритетом Свердловской области.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поддержал слова Евгения Куйвашева: «На земле есть несколько ключевых профессий, и медицинский работник едва ли не на первом месте».

Объявление лауреатов премии всегда проходит в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2022 году победителями и лауреатами «Медицинского Олимпа» стали 10 медицинских учреждений.

За два месяца организаторами были отобраны лучшие проекты по итогам 2021 года сразу по нескольким направлениям: уникальные операции и технологии, успешное излечение наиболее сложных пациентов, спасение больных в экстремальных ситуациях, способы организации медицинской помощи, послужившие повышению качества услуг. А уже экспертный совет выбрал победителей в пяти номинациях.

Победа в номинации «Технология года» досталась сразу двум медицинским учреждениям Екатеринбурга: Свердловской областной клинической больнице №1 и городской клинической больнице №40. За успешное оказание экстренной или неотложной помощи пациенту на догоспитальном этапе в нестандартных ситуациях в номинации «Самоотверженность и оперативность» победителями стали Территориальный центр медицины катастроф и Центральная городская клиническая больница №23. За внедрение эффективных и уникальных управленческих решений в здравоохранении награду получил коллектив городской больницы города Асбест. В одной из последних номинаций «Моя поликлиника» на «Олимп» взошли сразу три победителя – детская городская больница №11, городская клиническая больница №14 и Красноуфимская стоматологическая поликлиника.

Отдельной номинацией «Волонтеры года» жюри была отмечена работа Уральского государственного медицинского университета и Свердловского областного медицинского колледжа за организацию и развитие волонтерского движения в Свердловской области.

«Профессия медработника – это больше образ жизни, чем профессия. Ежедневно медицинский персонал больниц Екатеринбурга и Свердловской области заботится и дарит надежду пациентам несмотря на то, что происходит в их собственной жизни. Врачи – это наши спасители. И в предпраздничный день желаю всем крепкого здоровья, чтобы наши медики могли больше времени уделять своим семьям», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Васильева

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