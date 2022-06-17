Первоуралец отвез приятеля на кладбище и заставил отдать автомобиль и деньги

Первоуральский городской суд рассмотрит уголовное дело 27-летнего местного жителя, который похитил знакомого и вымогал у него автомобиль и деньги.

По данным прокуратуры, обвиняемый работает водителем-экспедитором. Согласно версии следствия, в июле 2021 года в ночное время молодой человек встретил на набережной Нижне-Шайтанского водохранилища своего приятеля и потребовал от него денежной помощи их общей знакомой. Затем он насильно усадил мужчину в свою машину и увез на городское кладбище. Там он пристегнул потерпевшего наручниками к металлическим воротам и потребовал отдать автомобиль «Лада-210740» и 60 тысяч рублей. Когда пленник согласился на условия, первоуралец отстегнул наручники и отвез его обратно на набережную. Там потерпевшему пришлось передать «Ладу» людям, сопровождавшим обвиняемого.

Похитителю в итоге выдвинуты обвинения по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека из корыстных побуждений» и ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство чужого имущества под угрозой применения насилия и с применением насилия». Уголовное дело направлено в суд.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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