36 свердловчан написали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

Самый массовый обязательный экзамен по русскому языку на 100 баллов написали 36 выпускников свердловских школ: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Артемовского и других городов. По словам преподавателей, в этом году школьники показали более развитые аналитические способности.

Грамотность в этом году проверялась через развернутый ответ в форме сочинения.

«Абсолютное большинство участников ЕГЭ года смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности, – рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова. – Также отмечается положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии. Многие выпускники в сочинении объемом 150-250 слов не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок».

Интересно, что среди стобалльников есть дети из совсем небольших школ. Например, Полина Вырупаева училась в школе, где в этом году всего 8 выпускников. Девушка – победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Она планирует поступать в Уральский юридический институт МВД РФ.

Как сообщили в министерстве образования Свердловской области, всего на сегодняшний день в регионе 59 стобалльников (по результатам 4 экзаменов). Более 800 школьников написали экзамены на 80 баллов и выше.

Но есть и те, кто не преодолел минимальный порог, необходимый для получения аттестата. Такие дети смогут пересдать экзамен в резервные дни. Участники, получившие неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, пересдавать будут в дополнительный период в сентябре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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