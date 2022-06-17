Синоптики опять обещают Уралу дожди и грозы

На Средний Урал наконец пришло лето. Но в выходные станет чуть прохладнее, а затем синоптики опять обещают дожди и грозы.

«Антициклон, принесший благодатную погоду, вскоре потеснится, циклоническая ложбина с Европейской территории России приблизится к Уралу. В ближайшие выходные дни осадков немного, но станет больше облачности, температура незначительно понизится (на 2-4°). В первые дни следующей недели под влиянием циклона дожди и грозы пройдут в большинстве районов Урала. В середине и во второй половине недели погода предполагается теплой, вероятны отдельные кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в период 22-25 июня ночью 11-16°, днем 21-26 °C», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге в выходные дни будет достаточно жарко, до +24…+26 градусов, завтра днем возможна гроза, кратковременный дождь. В субботу будет облачно, к воскресенью похолодает на один градус, днем пройдет кратковременный дождь, ночью без осадков.

Екатеринбург, Марина Иванова

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