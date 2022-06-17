Куйвашев рассказал, что будет в Екатеринбурге вместо Универсиады

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что вместо Универсиады-2023 в следующем году в Екатеринбурге состоятся Международные летние университетские игры.

«Вы знаете, что из-за ситуации в мире мы остались без Универсиады. Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены, поэтому мы решили заменить соревнования FISU на новый проект – Международные летние университетские игры. Они пройдут в августе 2023 года, в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга. В играх примут участие 5 тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», – написал Куйвашев в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», 29 апреля Международная федерация студенческого спорта все-таки приняла решение о приостановке права России проводить Универсиаду. Новое место проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году еще не определено, однако в Екатеринбурге они не состоятся. Поставлена на паузу возможность даже участвовать в соревнованиях под эгидой FISU для России и Белоруссии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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