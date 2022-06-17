Куйвашев займётся импортозамещением в российском спорте

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев займется спортивным импортозамещением. Об этом стало известно в ходе ПМЭФ, передает корреспондент «Нового Дня». На форуме объявили, что Куйвашев возглавил соответствующую рабочую группу. В задачи ее входят переход на отечественный спортинвентарь, оборудование и экипировку. Первое заседание запланировано на 28 июня.

Напомним, ранее стало известно, что вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные университетские летние игры.

Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева

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