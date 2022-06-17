Ботаники отправятся в малые уральские города для изучения вредоносных растений-чужаков

Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН этим летом проведут исследования в малых городах Свердловской области, чтобы изучить распространение на Урале чужеродных растений. Например, к ним относится американский (ясенелистный) клен, имеющий дурную славу аллергена-сорняка. Цель ученых – понять, как растения и грибы, завезенные из других континентов, встраиваются в уральские экосистемы. В будущем эти знания помогут бороться с вредоносными чужаками.

Об исследованиях рассказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты Института экологии растений и животных УрО РАН, профессор Денис Веселкин.

«Наша лаборатория на протяжении 60 лет занимается изучением биоразнообразия на Урале, в том числе следим за редкими видами, занесенными в Красную книгу. Несколько лет назад появилось еще одно направление деятельности. Мы изучаем, как на Урале распространяются чужеродные растения с Дальнего Востока, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. На слуху, конечно, борщевик, амброзия, клен ясенелистный. На самом деле таких чужеродных видов сотни. Мы исследуем, как эти растения взламывают защиту местной экосистемы и встраиваются в нее. Этой теме посвящены два проекта лаборатории в области ботаники и микологии. На следующей неделе наша группа поедет в Туринск, а затем проведет исследование в Каменске-Уральском. Будем изучать, как специфика распространения растений в малых городах отличается от специфики Екатеринбурга. В том числе мы изучаем растительные сообщества в жилых дворах. Это то, с чем сталкивается любой человек, выходя из дома на улицу», – пояснил ученый.

В перспективе такие работы ботаников могут дать вполне ощутимые прикладные результаты. Еще в начале 2000-х годов финский эколог Илкки Хански опубликовал исследование о взаимосвязи растительного разнообразия в городах и числа аллергий у жителей. Ученый доказал прямую связь: чем меньше растений окружает ребенка в детстве, тем больше шансов, что у него проявится аллергия. При богатом биологическом разнообразии иммунитет человека, напротив, лучше справляется с аллергенами.

«Если нам поступит такой запрос, через несколько лет мы сможем дать рекомендации, как управлять растениями. То есть поощрять распространение полезных и бороться с ненужными видами», – отметил Денис Веселкин.

Институт экологии УрО РАН запланировал и другие экспедиции на текущее лето. Так, заведующий лабораторией филогенетики и биохронологии Александр Бородин вместе с группой отправится в Западную Сибирь для изучения экосистем, существовавших более 2 миллионов лет назад. Для этого ученые будут собирать древние останки мелких млекопитающих и сравнивать их с генетическим материалом современных видов грызунов.

Палеонтологи вместе со старшим научным сотрудником института Дмитрием Гимрановым отправятся изучать пещеры Башкирии, Крыма и Алтая. Там исследователи планируют собрать останки древних пещерных медведей, львов и гиен для последующего изучения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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