В Enel рассказали кто будет новым собственником Среднеуральской ГРЭС

Итальянская компания Enel продала контрольный пакет акций «Энел Россия» фонду «Газпромбанк-Фрезия» и компании «ЛУКойл». Об этом сообщается на официальном сайте группы компаний. В российском подразделении Enel «Новому Дню» сообщили, что не комментируют сделку

«Enel SpA сообщает, что были подписаны соглашения, связанные с продажей всей ее доли в уставном капитале ПАО «Энел Россия» («Энел Россия»). В частности, Enel подписала два отдельных соглашения соответственно с ПАО «Лукойл» и закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк-Фрезия» о продаже всего пакета акций Enel Россия, равного 56,43% акционерного капитала последнего за общую сумму около 137 миллионов евро, которые будут выплачены при закрытии сделки», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что после завершения сделки Enel избавится от всех своих российских генерирующих активов. Компания уже приняла либо запланировала меры, которые приведут к уходу от контроля над «Энел Россия». В частности, будут назначены российские руководители подконтрольных предприятий, будет изменена организационная структура Enel «с целью прерывания иерархической подотчетности персонала или бизнес-функций Enel Россия перед Enel».

Напомним, компании «Энел Россия» принадлежат несколько ГРЭС и ВЭС, в том числе расположенная в Свердловской области Среднеуральская ГРЭС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»