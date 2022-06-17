Трамвайную линию в Солнечном построят вместе с парком (ФОТО)

Строительство трамвайной линии, которая соединит новый район Солнечный с остальной частью Екатеринбурга, идет полным ходом. Кроме того, проект реконструкции улицы Лучистой подразумевает благоустройство и разбивку парка.

Создание трамвайной линии в Солнечный ведется в два этапа, первый будет завершён к началу 2024 года. На данный момент уже подготовлены коридоры будущих автомобильной дороги, пешеходных тротуаров и самой трамвайной линии.

Трамвайная ветка длиной 1,7 км соединит существующую остановку «Мусоргского» и новую остановку в Солнечном, на улице Чемпионов. Так район логично вольется в существующую трамвайную сеть Екатеринбурга. Длина второй части трамвайной линии – 3,5 километра до улицы Нескучная (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появится еще пять остановок.

Сейчас в рамках работ по строительству трамвайной линии и расширению улицы Лучистой от Нескучной до улицы Чемпионов идет устройство новых полос движения, реконструкции перекрёстков с дополнительными полосами для поворотов и светофорами. Специалисты укладывают сети уличного освещения, дождевой канализации и очистных сооружений. На перекрестке улицы Любви с Солнечными аллеями скоро начнут прокладывать тепловую сеть, поэтому с 20 июня до 16 июля движение транспорта по этой улице будет закрыто.

Как уже сообщал «Новый День», Солнечный район – во многом пример качественного комплексного освоения территории. Сюда входит и создание общественных пространств, и озеленение улиц, и строительство инновационных социальных объектов, и организация безопасности и управления жилыми кварталами.

Поэтому реконструкция улицы Лучистой – это не только строительство трамвайной линии, что очень актуально для молодого района, но и преобразование улицы из транзитного коридора между Солнечным и Вторчерметом в полноценное городское пространство. Здесь будут удобные вело- и пешеходные дорожки, зеленые зоны и места отдыха. Территория озеленения – несколько километров от улицы Окружная до ЕКАД. Условно она разделена на сквер, площадь и парк. В районе реки Патрушиха предусмотрены смотровые площадки и спуски к берегам с местами отдыха. Предлагается благоустройство вдоль реки с использованием натуральных материалов и минимальным нарушением существующей природы.

По Лучистой недалеко от перекрестка с улицей Окружной раскинется парк. Подобные зеленые пространства называют «буферными парками», так как одна из их задач – создание территории, защищенной от шума и загрязнения от автомагистрали. Это делается за счет плотных многоярусных посадок деревьев и кустарников, а также использования элементов геопластики (создание искусственных пригорков, рельефа). Здесь высадят более 100 деревьев. Зеленая зона позволит сохранить и высокие экологические характеристики района.

Создание благоустроенной территории вдоль трамвайной ветки создаст новую точку притяжения и комфортное место отдыха горожан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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