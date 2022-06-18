В Каменском районе пьяный водитель насмерть сбил велосипедистку (ФОТО)

На трассе под Каменском-Уральским пенсионерка на велосипеде попала под колёса машины. Водитель скрылся, но его очень быстро задержали – оказалось, он пьян.



Как сообщили в УГИБДД России по Свердловской области, смертельное ДТП произошло в 22:40 на 2 км автодороги «Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк. Женщина 1958 года рождения ехала из коллективного сада домой в Каменск-Уральский по правому краю проезжей части. Она была в светлой одежде, на велосипеде установлены катафоты. Но водитель 1962 г.р. на «Ладе Гранте» ее не заметил. Велосипедистка скончалась на месте, а мужчина скрылся. Задержали его через 10 минут в Каменске-Уральском, в районе дома № 14, по улице Шестакова. Гаишники остановили машину, потому что на ней были характерные для ДТП повреждения. А водитель, как оказалось, имеет признаки опьянения э. От освидетельствования водитель отказался. Ему грозит ответственность и за это, и за то, что уехал с места аварии. Причины ДТП установит экспертиза.

Каменск-Уральский, Марина Иванова

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