На Урале после ДТП загорелся жилой дом

В селе Медведево Нижнесалдинского округа в результате ДТП загорелся автомобиль и жилой дом. Чудом никто не погиб, только одна женщина получила травмы.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня около 6 утра. «Шевроле Лачетти» ехал по улице Первая со стороны улицы Вторая в сторону Нижней Салды, водитель не смогла удержать машину на дороге, автомобиль вылетел в кювет и врезался в жилой дом. Причём авто практически встало на крышу. Загорелась машина, а следом и частный дом.

В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка Машины, сидевшая на заднем пассажирском сидении слева, с переломом руки она доставлена в ЦГБ города Нижняя Салда. Водитель 1990 года рождения и ещё одна пассажирка, женщина 1987 года рождения, сидевшая на заднем пассажирском сидении по середине в ДТП не пострадали. В жилом доме находилась 64-летняя женщина, она также травм не получила.

Стаж вождения виновницы аварии – три года. Она рассказала, что находилась на своей даче в деревне Медведево, согласилась подвезти знакомую домой. Водитель оказалась проходить процедуру освидетельствования, за это на неё составили протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, а также возбуждено административное дело по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью.

Екатеринбург, Марина Иванова

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