Коммунисты утвердили своего кандидата в губернаторы

Сегодня члены областного отделения КПРФ утвердили кандидата в губернаторы Свердловской области. Как и ожидалось, им стал первый секретарь регионального обкома Александр Ивачев.
Коммунист пообещал не закрывать больницы, никогда не вводить сегрегацию по QR-кодам, остановить антинародную приватизацию, отменить льготы для олигархов и т.д.
Напомним, сегодня также прошло голосование в региональном отделении «Справедливой России». Эсеры единогласным решением выдвинули на выборы депутата Госдумы Андрея Кузнецова. Кандидат от «Единой России» – действующий глава региона Евгений Куйвашев.
Екатеринбург, Марина Иванова
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