Стало известно, кто пойдет на выборы губернатора от ЛДПР

ЛДПР определилась с кандидатом, который будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Сегодня на конференции региональное отделение выдвинуло депутата заксобрания, главу реготделения Александра Каптюга.

«Мы будем делать акцент на молодежь. Также будем обращать внимание на представителей рабочих профессий и учителей. Кроме того, в планах – съездить во все города области, во все местные отделения», – сообщил он «Новому Дню». По словам депутата, программа минимум на эти выборы – второе место.

Таким образом, с кандидатами определились все крупнейшие партии. От «Единой России» пойдет действующий глава региона Евгений Куйвашев, эсеров будет представлять Андрей Кузнецов, КПРФ выдвинула Александра Ивачева. Ожидается, что завтра своего кандидата выдвинут «Новые люди».

Фото Александр Каптюг

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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