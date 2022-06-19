От «Новых людей» в губернаторы Свердловской области пойдёт депутат Госдумы

Партия «Новые люди» определилась в тем, кто будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области на выборах в этом году. Сегодня решением регионального отделения был выдвинут Александр Демин, 33-летний депутат Госдумы, глава комитета по малому и среднему бизнесу.

«Хорошим результатом будем считать победу, посмотрим, какой результат покажет конкурентная борьба за три месяца, которые у нас есть», – прокомментировал «Новому Дню» выдвижение коллеги по партии руководитель регионального отделения «НЛ» Рант Агаджанян.

Таким образом, на сегодня известны имена всех партийных кандидатов. От «Единой России» на выборы пойдет действующий глава региона Евгений Куйвашев, эсеров будет представлять Андрей Кузнецов, КПРФ выдвинула Александра Ивачева, ЛДПР выбрала главу реготделения Александра Каптюга.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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