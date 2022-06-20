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Понедельник, 20 июня 2022, 11:39 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге станет одним пунктом регистрации автомобилей меньше

С 1 июля в Екатеринбурге перестанут регистрировать транспортные средства в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД на улице Чкалова, 1.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, руководством принято решение о реорганизации этого отдела. С июля его основной задачей станет проведение экзаменов на права, выдача водительских удостоверений, взаимодействие с автошколами, многофункциональными центрами. Это обусловлено большим количеством автошкол и увеличением числа экзаменов.

Регистрировать машины можно будет по двум адресам: проезд Водительский, 20, и III Интернационала, 15. В ГИБДД считают, что этого будет достаточно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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