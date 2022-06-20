В Екатеринбурге 20 человек пошли под суд за организацию проституции и вымогательство

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении группы, которая с 2017 года занимались организацией проституции и вымогательством. В состав ОПГ входило 20 человек.

По данным областной прокуратуры, в 2017 году в Екатеринбурге 32-летний мужчина решил организовать сообщество, которое занималось бы организацией проституции в городе. В сентябре 2018 года он собрал ОПГ, в состав которой вошли три организованные группы. Всего в дело вступили 20 человек.

Участники ОПГ обещали девушкам большие деньги, привлекая их к занятию проституцией. Кроме того, в сентябре 2018 года участники ОПГ путем вымогательства получили от жителя Екатеринбурга деньги и автомобиль на общую сумму свыше 10,1 млн рублей. Деятельность преступного сообщества была пресечена только в марте 2020 года.

«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия, организованной группой), ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, руководство исполнением преступления), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой убийством, с применением насилия, организованной группой)», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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