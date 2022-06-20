Зечки из уральской колонии сняли пластилиновый мультфильм о жизни на зоне и вреде водки (ВИДЕО)

Осужденные женщины из Краснотурьинской колонии сняли пластилиновый мультфильм «Не возвращайся». Главный персонаж, мужчина, после драки получает срок. В колонии он идет на учебу, осваивает новую профессию, много читает, играет на гитаре, занимается спортом. Затем он выходит по УДО, покупает водку, спивается, курит на детской площадке. Итог – возвращение в колонию.

В колонии спорт, на воле – водка

«Авторы видео призывают качественно менять образ жизни, избавляться от вредных привычек и зависимостей, которые становятся причинами совершения новых преступлений», – прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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