В Екатеринбурге резко и неожиданно сменится погода

В Екатеринбурге резко похолодает уже в ближайшее время – смена погоды ожидается во вторник, 21 июня. В этот день будет лишь около +15 градусов, пройдут дожди, подует сильный ветер.

Впрочем, по данным Гидрометцентра России, похолодание будет кратковременным. Уже в среду, 22 июня, ожидается + 23 градуса днем, а в четверг воздух прогреется до +25.

Екатеринбург, Елена Сычева

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