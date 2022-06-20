Про уродов и лебедей. Губернатор эмоционально высказался по поводу охотников

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев эмоционально отреагировал на сообщение о хулиганах, которые накануне приехали в поселок Ключевск и устроили пальбу по лебедям на озере.
«В поселок Ключевск каждый год прилетали лебеди, местные жители их знали и любили. А тут приехали несколько мужиков на джипе и расстреляли лебедей. Сельчане обратились в полицию. Надеюсь, этих уродов найдут. Ни стыда, ни совести», – возмутился глава региона.
Екатеринбург, Елена Сычева
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