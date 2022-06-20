«Документов нет». Игры вместо Универсиады никто официально не утвердил

Свердловские чиновники ждут, когда Москва завизирует идею проводить в Екатеринбурге Международные летние университетские игры вместо Универсиады под эгидой FISU. Пока официально никаких документов на этот счет не подписано, не определено финансирование, не сформирована команда, которая займется оргвопросами.

Собеседники «Нового Дня» отмечают, что неясно, и в какие сроки решение будет документально зафиксировано. «Перед ПМЭФ были отправлены пояснительные записки от региона на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко, но резолюций по ним нет. Ждем», – рассказал источник агентства.

По идеологическим соображениям МЛУИ должны пройти с не меньшим размахом, чем Универсиада, а может даже и с большим. «Это как Олимпиада-80. Нам важно показать, что мы можем сами, можем круто и можем без вас. Вы еще сами попроситесь», – уточнил спортивный функционер в беседе с «Новым Днем».

Пока неизвестно, кто будет заниматься организацией Игр, но с большой долей вероятности мероприятие передадут оставшимся сотрудникам дирекции Универсиады – и проводить международные соревнования будут именно они. Однако пока все ждут официальных решений.

Напомним, на прошлой неделе свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что Международные летние университетские игры пройдут в августе 2023 года, их приурочат к 300-летию Екатеринбурга. Ожидается, что в них примут участие больше пяти тысяч спортсменов из дружественных стран – Китая, Индии, Бразилии, а также стран ЕАЭС и СНГ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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