В мэрии показали обновленный логотип 300-летия и юбилейный мерч (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга сегодня презентовала обновленный логотип к 300-летию города, а также показала, как будет выглядеть мерч с ним.

Главный символ будущего праздника несколько изменили – смягчили линии, изменили цвета. Из красно-голубо-зеленого он превратился в желто-бирюзово-фиолетовый. На презентации объяснили, что бирюзовый символизирует воду, реку Исеть. Фиолетовый обозначает мудрость. Желтый – солнце. Очертания знаков логотипа это буква Е (Екатеринбург), она отзеркалена цифрой 3 (300 лет), а между ними волнистая линия – река Исеть.

Напомним, логотип выбирали на конкурсе путем голосования. Победу одержала дизайнер Анастасия Линиченко, которая получила за свою разработку 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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