Куйвашев рассказал, как сделать регион студенческой столицей

В Свердловской области разрабатывается большая программа «Екатеринбург – студенческая столица России», призванная удержать в регионе талантливую молодежь.

Губернатор Евгений Куйвашев пояснил, какие пункты будут в этой программе. «Она будет включать различные направления поддержки студентов: от льготных кредитов на обучение и программ по аренде жилья до скидок в кафе. Такая программа направлена на развитие разных направлений бизнеса: недвижимость, торговля, IT, сфера услуг. Мы хотим, чтобы знающая, думающая, креативная молодежь оставалась в регионе. Собственно, ради этого и работаем», – рассказал губернатор «Российской газете».

Кроме того, он напомнил о самом крупном на сегодня строительном проекте региона – Деревне Универсиады. «Готовясь к Всемирным студенческим играм, мы начали возведение общежитий, медиацентра, медицинского центра. Здесь же строится Дворец водных видов спорта. Все это перейдет по наследству Уральскому федеральному университету и станет студенческим кампусом мирового уровня», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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