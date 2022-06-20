На улицы Нижнего Тагила вышел «Зеленый патруль» (ФОТО)

ЕВРАЗ совместно с фондом «Зелёный Урал» реализует экологический проект «Зеленый патруль». С мая по август при поддержке ЕВРАЗа будут проходить экозащитные волонтерские акции.

Компания направила на их проведение и организацию 450 тыс. рублей. В рамках экопроекта «Зеленый патруль» проводятся субботники, запланированы плоггинг-забег и экопоход.

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошел субботник на набережной за Маральским мостом. В мероприятии мог принять участие любой желающий. На него пришли студенты горно-металлургического колледжа, сотрудники ЕВРАЗа. Всем участникам были предоставлены перчатки, мешки для мусора, грабли и лопаты.

Как сообщается в паблике «Зеленого патруля» «ВКонтакте», за 2,5 часа волонтерам удалось собрать 71 мешок мусора, массой в 789 килограмм, в том числе 134 кг железа, 11 кг пластика, 217 кг стекла, 427 кг смешанных отходов. 362 килограмма отходов уже отправились на переработку и уже скоро обретут вторую жизнь.

Это был уже второй субботник в рамках проекта. На первом волонтеры-студенты и преподаватели Нижнетагильского технологического института вместе с другими жителями города привели в порядок территорию «Вшивой горки» по ул. Уральской. По итогам встречи было собрано и вывезено более 1 300 килограммов мусора, среди которого металлические отходы, пластик, стекло и прочее.

Информацию обо всех мероприятиях эко-проекта и возможности принять участие в дальнейших событиях можно узнать на странице «Зеленого патруля» в ВК.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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