Увеличилось число рейсов Екатеринбург – Ереван

Улететь из Екатеринбурга в Ереван с этой недели стало проще: авиакомпания «Россия» увеличила число рейсов в столицу Армении до пяти в неделю

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, теперь АК «Россия» летает в Ереван по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на современных отечественных лайнерах SSJ100. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 21:05, прилет – в 23:45. Отправление из Еревана на следующий день в 00:35, прилет в Кольцово – в 05:10.

Еще одна авиакомпания, Red Wings, летает из Кольцово в Ереван четыре раза в неделю. С появлением дополнительных рейсов полеты из Екатеринбурга будут выполняться каждый день недели силами двух авиакомпаний. В субботу и воскресенье для путешествия в Армению можно будет выбрать один из двух рейсов.

В Кольцово отмечают, что Ереван – довольно востребованное направление полетов. По итогам 2021 года на маршруте было обслужено около 50 тысяч пассажиров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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