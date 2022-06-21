Екатеринбург получит в юбилей очень крупный спортивный турнир, он точно будет – Орлов

Очень крупный спортвный турнир получит вместо Универсиады Екатеринбург к своему юбилею, который состоится в следующем году. Об этом рассказал, отвечая на вопрос депутата Тимофея Жукова, глава уральской столицы Алексей Орлов. Жукова, в частности, интересовала судьба инфраструктуры, возведенной в Екатеринбурге к отмененной Универсиаде. Впервые анонсировал большие спортивные студенческие игры губернатор Куйвашев на ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге. Орлов сегодня данную информацию подтвердил.

«Вопрос (Универсиады – прим. ред.) волнует каждого жителя. Несмотря на принятое решение о переносе игр, пока решения об отмене нет, оно будет принято в ноябре, мы не останавливаем работы по подготовке инфраструктуре. Это дворец дзюдо, самбо, художественной гимнастики и т.д. Все объекты строятся. К тому времени, когда они должны быть сданы, они будут сданы. Сегодня обсуждаются решения – губернатор говорил на ПМЭФ – что в те даты, когда были запланированы Всемирные летние студенческие игры, студенческие игры и пройдут. Это будет формат участия студентов из дружественных стран – ближнее зарубежье, Азия. Формат сегодня согласовывается. Город в свой юбилейный год получит очень крупный международный турнир. Он точно будет. Более того – инфраструктура города позволит претендовать и на другие спортивные мероприятия. В любом случае, политические вопросы рано или поздно будут урегулированы. А самое главное – в качестве наследия мы получаем прекрасные объекты для развития студенческой среды», – рассказал Алексей Орлов депутатам городской думы Екатеринбурга.

Напомним, сегодня Орлов отчитывается перед Думой по итогам работы в 2021 году.

Екатеринбург, Елена Васильева

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