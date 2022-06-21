Фонд святой Екатерины купил умную технику для слабовидящего поэта и новый дом для многодетной семьи

Фонд святой Екатерины помог людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Благотворители помогли слабовидящему екатеринбуржцу Сергею Мамаеву – в январе этого года у него сгорел дом, а вместе с ним и умное оборудование, помогавшее ему лучше адаптироваться к нормальной жизни. Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга помогла с новым жильем, выделив комнату, но для возвращения к привычной жизни в «мире на ощупь» была необходима новая умная техника. Затраты взял на себя Фонд святой Екатерины.

Как рассказали РИА «Новый День» в Фонде святой Екатерины, сегодня в доме у Сергея практически вся бытовая техника управляется при помощи голоса и специальных программ, установленных в телефоне. Но самое ценное, по мнению Сергея, – это специальное рабочее место, которое позволяет ему с легкостью пользоваться компьютером: «На компьютере установлена программа, которая озвучивает голосом все, что расположено на экране. Я с легкостью читаю электронную почту, нажав лишь сочетание клавиш. Я сам делаю практически все: пишу стихи и прозу, веду свою страницу «ВКонтакте». Это, кстати, самая доступная социальная сеть для слабовидящих пользователей. Раньше я долгое время занимался ремонтом и обслуживанием компьютеров – моим главным помощником была собака-поводырь. В ближайшее время закончу новый бизнес-план, проведу защиту и вновь вернусь к собственному делу».

В Фонде отметили, что Сергей ведет достаточно активный образ жизни. Кроме писательской деятельности, он участвует в танцевальных постановках и конкурсах, ходит в походы и является постоянным участником «Марафона в темноте».

«В общении с Сергеем Мамаевым нас поразило, насколько он позитивный, целеустремленный и разносторонний. И его пример показывает, что даже в сложных ситуациях нельзя опускать руки. Современный мир настолько технологичный, что позволяет сделать жизнь в быту простой и понятной. Руководством Фонда было принято решение обеспечить Сергея необходимой умной техникой для дома, чтобы он смог вернуться к привычной жизни и дальше развивать свои таланты», – комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

В Фонде святой Екатерины поддержку нашла и семья Немытовых из Алапаевска. Год назад ночью у них сгорел дом и все дворовые постройки. По счастливой случайности никто не пострадал: глава семейства проснулся, вышел во двор, а там уже полыхали баня и хлев с животными – в огне погибли бычок, поросята, кролики и курицы. Пока Сергей будил и выводил из дома семью, он травмировался, а его сын Слава получил ожог. Супруга и остальные трое детей не пострадали. Долгое время семья ютилась в садовом домике, потом в маленькой квартире социального найма, пока на помощь не пришел Фонд святой Екатерины. Благотворители купили для многодетной семьи новый дом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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