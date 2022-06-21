В частном секторе начнут устанавливать контейнеры для мусора

В частном секторе Екатеринбурга начнут устанавливать контейнеры для сбора мусора. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в ответ на вопрос депутата Александра Колесникова. Пока что твердые коммунальные отходы в некоторых территориях уральской столицы собирают т.н. помешковым способом – местные жители выставляют пакеты с мусором на дорогу, а в назначенный час проезжает машина и собирает их. Этот способ, хоть и закреплен в законодательстве как возможный, считается устаревшим – уральцы редко подстраиваются под приезд мусоровоза, так что до его появления мешки успевают растрепать собаки и птицы, в итоге нередко отходы вываливаются на землю, и их уже никто не собирает.

С установкой контейнеров в частном секторе, впрочем, тоже не все просто – определять место для размещения площадки должна администрация совместно с жителями, и тут возникает две проблемы. Первая – одни люди не хотят видеть мусорные контейнеры у себя под окном. Вторая – привыкшие выставлять мешки с мусором возле дома, люди не хотят ходить на другой конец улицы, чтобы выбросить отходы в бак.

По данным регоператора «Спецавтобазы», в той части Свердловской области, которую обслуживает екатеринбургский МУП, помешковый вывоз мусора пока сохраняется в 10% территорий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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