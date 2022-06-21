Мэр рассказал, каким будет наземное метро в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга сегодня рассказал, как планируется реализовать проект наземного метро. По словам Алексея Орлова, старт обсуждению был дан в прошлом году на «Иннопроме», в этом году планируется подвести итоги.

«Это один из самых масштабных проектов нашей агломерации, мы работаем в рамках соглашения с 14 муниципальными образованиями Свердловской области. Действующая железнодорожная инфраструктура позволяет это сделать. Это многоступенчатая задача, которая включает областную, региональную, городскую, ведомственную составляющие. Мы разделили проект на этапы. Первое – повышение доступности проезда. Самый больной вопрос, когда у нас территория Екатеринбурга была разделена на семь подзон, каждая имела свой тариф. Сегодня согласование с губернатором получено, внутригородская преевозка будет по первому поясу – 33 рубля, как и на других видах транспорта. Это позволит повысить привлекательность.

Второй этап – увеличение привлекательности для пассажиров. Это продление межмуниципальных маршрутов до станций Керамика и Кольцово. Этот этап реализуется. Предполагается продление 14 маршрутов. Внутри города это будет сквозной тариф с возможностью пересадки на другие виды транспорта. Продление маршрутов позволит пассажиропоток электрички (а это будут «Ласточки» комфортные) увеличить до 1 миллиона пассажиров в год», – поделился планами в ходе отчета по итогам работы в 2021 году перед депутатами городской думы Алексей Орлов.

Как отметил глава города, от Керамики до железнодорожного вокзала можно будет доехать за 16 минут с одной остановкой на Шарташе.

По словам Орлова, проект «Городская электричка» будет обсуждаться на федеральном уровне с возможностью взять под него инфраструктурный бюджетный кредит. «Нет сомнения, что проект поддержат. Соглашение с РЖД есть. Будем подводить итоги, что сделали за прошлый год – на сессии на «Иннопроме-2022», – сообщил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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