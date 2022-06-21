В Екатеринбург привезли трамваи, которые будут ходить до Верхней Пышмы (ФОТО)

В Екатеринбург привезли трамваи «Львёнок», которые будут ходить в Верхнюю Пышму. Пока поступило три бело-красных трамвая, в ближайшее время ждут еще восемь, бордово-желтой окраски. Это современные составы, которыми могут пользоваться маломобильные люди, в салонах есть USB-розетки для зарядки телефонов, климат-контроль.

Запустить движение по новой трамвайной ветке планируется уже в августе. Общая протяженность линии – почти 18 километров, будет 25 остановок. Добраться из одного города в другой можно будет за 20-30 минут. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек.

Екатеринбург, Марина Иванова

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