Екатеринбург: на смену Западу в торговле приходят Казахстан, Узбекистан и Белоруссия

Екатеринбург в плане торговых отношений перестраивается с Запада на партнеров из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и других дружественных стран. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов городской думы, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, делать экономические прогнозы сейчас довольно сложно, но за первый квартал 2022 года оборот крупных и средних предприятий уральской столицы показал рост на 30 процентов.

По словам Орлова, для того чтобы сохранять стабильность в непростой внешнеполитической и экономической ситуациях необходимо демонстрировать системный подход. Орлов признал, что в структуре торговых отношений Казахстан пока занимает небольшую долю, но она будет расти. Точно так же будет расти и участие в торговых отношениях Узбекистана, Белоруссии. «Да, китайские трактора и техника – это хорошо, но белорусская техника тоже отличается неплохим качеством. У них там локализация очень хорошая. С ними интеграция будет усиливаться. Мы ожидаем у нас большую делегацию Белоруссии», – анонсировал Орлов.

Для облегчения выстраивания новых связей в администрации Екатеринбурга было сформировано управление международных и внешнеэкономических связей, которое возглавила Марина Фадеева.

«Что касается наших деловых визитов за рубеж – активность здесь высокая. За месяц организовано 8 крупных международных мероприятий, включая три обмена опытом с белорусскими и узбекскими коллегами. Вектор работы подкорректировался. Но все делается для того, чтоб сохранить позитивный баланс внешнеторгового оборота», – добавил глава города.

Екатеринбург, Елена Васильева

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