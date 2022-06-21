В больницах отменяют масочный режим – но не везде

В медучреждениях Свердловской области отменяют масочный режим, однако к послаблениям антиковидных мер прибегают не все. Официально указом губернатора требование о средствах защиты отменено, но внутри медучреждений все решают главврачи.

«Согласно санитарным нормам и правилам, маски являются средством профилактики новой коронавирусной инфекции, и если учреждение (например, больница) решает, что на его территории маски обязательны, то оно имеет на это право», – пояснили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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