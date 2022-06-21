Алексей Орлов отчитался перед депутатами: сколько за год построили и сколько заработали

Мэр Алексей Орлов сегодня представил на заседании гордумы отчет о своей работе за 2021 год – первый полный год в должности. По его словам, Екатеринбург занимает лидирующие позиции среди городов-миллионников по многим экономическим показателям: зарплате, количеству строящегося жилья, товарообороту. Депутаты отчет одобрили единогласно, но дали Орлову несколько советов.

«Подводя итоги работы, скажу, что объективной оценкой могут служить статистические данные. Екатеринбург продолжает удерживать лидирующие позиции среди городов-миллионников. По росту зарплаты и розничному товарообороту Екатеринбург продолжает занимать первые места, в 2021 году уступил по зарплате только Красноярску, где есть районный коэффициент. По товарообороту занял первое место. Динамика объема инвестиций в основной капитал демонстрирует привлекательность города для инвесторов, по этому показателю занял первое место. По вводу жилья в 2021 году уступили только Краснодару», – рассказал Алексей Орлов депутатам.

Доходы населения и промышленность

По данным мэра, в 2021 году средняя начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий в Екатеринбурге выросла на 10,5% и составила 63 893 рубля. Это на 20% больше, чем в среднем по Свердловской области и на 13% больше, чем по России. Безработица после стремительного роста в период пандемии сократилась в 12 раз. По итогам 2021 года было официально зарегистрировано 3748 безработных (уровень 0,5%).

«Оборот крупных и средних предприятий по итогам 2021 года составил 3 триллиона и 77 миллиардов рублей. Благодаря действиям властей удалось не допустить остановки производств. Продолжился рост объемов промышленного производства. Объем отгруженных товаров крупных и средних предприятий обрабатывающих производств увеличился на 11% и составил 509 млрд руб. По оценочным данным, оборот розничной торговли по полному кругу предприятий, несмотря на рост цен, увеличился на 1,7% и оценивается в 928 млрд руб. В 5 раз вырос объем интернет-торговли, – сообщил Орлов. – Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям увеличился на 6,4% и составил 170,5 млрд».

Строительство и дороги

В строительстве Екатеринбург в 2021 году побил очередной рекорд: жилья было сдано 1,5 миллиона квадратных метров. Нежилых помещений построено 955 тысяч квадратных метров. Кроме того, градостроительные полномочия вновь перешли от области к муниципалитету, что, по словам Орлова, позволит более эффективно взаимодействовать с застройщиками и положительно скажется на разработке Генплана Екатеринбурга до 2045 года.

В 2021 году построено 37600 метров дорог, отремонтировано – более 1,5 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

Также в городе благоустроено множество скверов и парков, продолжается постоянная работа по озеленению. С каждым годом коммунальщики перекладывают все больше теплосетей, что позволяет вовремя начинать отопительный сезон.

Школы и детсады

В 2021 году количество мест в детских садах увеличили на 3000. Также капитально отремонтированы три садика.Построено 4 новых здания школ, в работе – еще шесть зданий. Также в прошлом году капитально отремонтировали школу в Северке.

«Количество школьников в 2021 году увеличилось до более чем 180 тысяч, первоклассников – до 22 тысяч. Учитывая демографические прогнозы и количество строящегося нового жилья, потребность в новых школах будет ближайшие 7-8 лет увеличиваться», – прокомментировал Алексей Орлов.

Задачи на 2022 год

В текущем году в Екатеринбурге планируют завершить строительство пяти зданий школ, а также начать работы по школе №41 в рамках концессионного соглашения. Завершится строительство детского сада в Мичуринском на 250 мест.

Будут отремонтированы 7 спортивных площадок. Также завершится капремонт бассейна и спортивного павильона на «Калининце»; капремонт бассейна и катка «Снежинка» в школе «Юность», которые были запланированы к Универсиаде. Продолжается строительство развязки у «Калины», строительство трамвайной линии в Академический район. В текущем году мэрия планирует купить 10 новых трехсекционных трамвайных вагонов.

Также в этом году начнется благоустройство парков в Солнечном и Академическом. Продолжится подготовка к 300-летию.

Реакция депутатов

Все присутствовавшие на заседании гордумы депутаты отчет мэра одобрили. А Александр Колесников попросил отдельное выступление, в котором дал Алексею Орлову советы на 2022 год.

«Что бы я хотел увидеть в следующем отчете? Открытое представительство Екатеринбурга в Москве, не Свердловской области, а именно Екатеринбурга. Нам с вами не выдюжить без федеральных денег и федеральных программ. Надо опыт Казани использовать, – заявил Колесников. – Второе – мы работаем, чтобы Екатеринбург стал крупным транспортным и логистическим узлом, но надо темпы ускорять. Третье – надо срочно спасать ЖКХ в Екатеринбурге. Нужна экономически обоснованная ставка на содержание жилья. В образовании вопрос по муниципальной надбавке учителям остался нереализованным». Он также отметил, что самое главное, что у мэра начали работать замы – «продуктивно и в связке».

катеринбург, Анастасия Истомина

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