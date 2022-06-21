Благодаря роботу-диагносту ЕТК выявила уже 330 метров поврежденных труб (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) в течение летнего ремонтного сезона по максимуму выявляет и заменяет потенциально аварийные участки сетей, чтобы в осенне-зимний период обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

В последние несколько лет ЕТК активно применяет для диагностики труб специальный роботизированный комплекс. Заместитель главного инженера по эксплуатации АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Александр Дорохов рассказал «Новому Дню», в чем преимущество робота: «Он позволяет выявлять критические дефекты и истончения трубопроводов, которые мы не можем выявить с помощью гидравлических испытаний. Комплекс оборудован видеокамерами, он проходит трубопровод визуальным контролем, смотрит его состояние, смотрит стыки труб. То есть первый этап – это визуальный контроль, а потом робот выезжает из трубопровода, у него меняется модуль на магнитный, и он еще раз проходит по этому участку магнитным контролем». В планах компании на этот год – проверить с помощью робота 8 км магистральных теплотрасс. Пока пройдено около 4 км, уже обнаружено и заменено 330 метров поврежденных труб. Это очень эффективный метод диагностики, перспективное направление, которое будет развиваться, отмечают в компании.

Робот-диагност ищет дефекты в трубах

Ильгиз Хасанов, инженер первой категории службы диагностики АО ЕТК, поделился, что работать с роботизированным комплексом довольно сложно, но очень интересно, потому что надо отслеживать большое количество показателей одновременно.

Добавим, программа не только определяет места повреждений, но и дает заключение о критичности дефекта и сроке дальнейшей эксплуатации трубы. Управление механизмом ведется с помощью специальных датчиков: картинка с дефектоскопа выводится на экран монитора и анализируется оператором. Робот можно использовать для проверки практически всех трубопроводов. Единственное ограничение – диаметр теплотрассы должен быть от 500 до 1200 мм. Скорость прохождения трубопровода роботом – до 60 метров в час.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Евгения Вирачева

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