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Вторник, 21 июня 2022, 12:41 мск

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Синоптики рассказали, когда на Урал вернется тепло

В Свердловской области потеплеет через пару дней – такой прогноз дают синоптики, однако в регионе продолжатся дожди. «Сегодня Средний Урал окажется под влиянием тыловой холодной части циклона. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди, местами ливневого характера, с грозами», – сообщили в центре «Фобос».

В Гидрометцентре России, в свою очередь, сообщили, что уже завтра температура начнет подниматься. «Циклон принес прохладу, а дальше – опять потепление. Тепло из континентальных районов Азии идет до Арктического побережья», – сообщили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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