Летнее солнцестояние-2022 совпадает с парадом планет. Что можно и что нельзя делать

Сегодня, 21 июня, День летнего солнцестояния. Светило попадает в самую северную точку эклиптики, находясь на максимальном удалении от небесного экватора, по этой причине в эти сутки ночь самая короткая в году, а день, напротив, самый длинный.

С Днем летнего солнцестояния были связаны многие приметы. Считалось, что в самую короткую ночь в году не стоит спать, а также нельзя было смотреть на солнце, зато можно было собирать целебные травы, а еще прыгать через костер – для очищения. Из-за смещения календаря, в православии день Иоанна Крестителя празднуется 7 июля, однако прежде ночь на Ивана Купалу (это другой вариант имени Предтечи, а не языческое божество, как принято считать) была привязана именно ко Дню летнего солнцестояния.

В этом году самый длинный день в году также совпадает с парадом планет. В одну линию сейчас выстроены Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Увидеть это можно с помощью телескопа. Мистики и эзотерики утверждают, что парад планет несет с собой существенные перемены для жизни всего человечества, бури и катаклизмы, которые способны привести к перемене всего мироустройства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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