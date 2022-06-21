В Екатеринбурге пройдет экопоход в парке Лесоводов

В Екатеринбурге в субботу, 25 июня, пройдет экопоход в парке Лесоводов России. «Красивый лес в черте города завален мусором. Мы можем повлиять на ситуацию не только руками, но и обращениями в администрацию города. План простой: уберем мусор и пойдем на пикник на Нижне-Исетский пруд, Анна Квашнина расскажет нам о парке и краснокнижных растениях, поиграем в простые экоигры», – сообщили организаторы «Чисто Урал».

Для участия нужно зарегистрироваться. Для уборки выдадут пакеты, перчатки, экощипцы для грязного мусора, а также репелленты и дождевики, если будет пасмурно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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