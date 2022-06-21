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Вторник, 21 июня 2022, 16:39 мск

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Уральские больницы продолжают тратить бумагу на «ковидные» опросники

Уральские больницы продолжают требовать от пациентов перед приемами врачей заполнять бланки по поводу эпидблагополучия, связанного с коронавирусом. В опроснике областной детской клинической больницы, например, требуется сообщить, был ли пациент в последние 14 дней в странах или регионах, неблагополучных по Covid-19, были ли у него тесные контакты с лицами, которые, возможно, заражены или у которых диагноз подтвержден лабораторно.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что таковы требования Роспотребнадзора, в свою очередь, в санитарном ведомстве агентству сказали, что пока снятия требований, которые предполагают сбор эпиданамнеза, не предвидится.

Екатеринбург, Елена Сычева

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