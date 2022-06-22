Тысячи свердловчан впервые с 2019 года вышли на мемориальную акцию «Свеча памяти» (ФОТО)

В Свердловской области в первый раз после отмены коронавирусных ограничений состоялась мемориальная акция «Свеча памяти».

Жители Екатеринбурга прошли по проспекту Ленина от Дома Севастьянова до площади 1905 года с зажженными свечами, а по окончании шествия выстроились в слово «Помним». По сообщению департамента информполитики губернатора, в акции памяти погибших в Великой Отечественной войне участвовали более 4500 человек.

Впервые в этом году на фасаде администрации Екатеринбурга из горящих окон были выстроены цифры 1941 – 1945. Добавим, сегодня, в День памяти и скорби, на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к Вечному огню.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Семен Салинвачук

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