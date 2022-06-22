Дорожники перекроют движение у станции Марамзино и на Тюменском тракте

Уралуправтодор анонсировал перекрытие двух трасс, ведущих из Екатеринбурга, из-за ремонтов железнодорожных переездов.

Сегодня с 11:00 до 17:00 будут идти ремонтные работы на переезде на 55-м км трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, у станции Марамзино. Будет действовать реверсивное движение.

Второй участок – это дорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень, 48-й км, переезд близ станции Курманка. Движение ограничат сегодня с 09:00 до 17:00. Для водителей проезд будет реверсивный.

В «Уралуправтодоре» напомнили, что узнать о движении по трассам, а также сообщить о нештатной ситуации, можно по телефону 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Марина Иванова

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